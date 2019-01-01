Наталья Тимофеева журналист Краевые власти сохранили прожиточный минимум на уровне второго квартала 2019 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 30 января, и. о. председателя правительства Пермского края Ольга Антипина подписала постановление правительства «Об установлении величины прожиточного минимума за 4-й квартал 2019 года».

В документе говорится, что величина прожиточного минимума за четвёртый квартал 2019 года в среднем по Пермскому краю в расчёте на душу населения составляет 10 556 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум равен 11 338 руб., для пенсионеров — 8703 руб., а детей — 10 703 руб.

Величина прожиточного минимума за четвёртый квартал 2019 года будет использоваться в первом квартале 2020 года, в частности, для расчёта размеров пособий, стипендий и социальных выплат.

Отметим, что прожиточный минимум является «чертой бедности». В Прикамье она определяется на основе данных Пермьстата по итогам квартала. Для детей и пенсионеров величина прожиточного минимума равна стоимости потребительской корзины. А в прожиточный минимум для трудоспособного населения входит стоимость потребительской корзины, а также налог на доходы.

Напомним, что величина прожиточного минимума в Пермском крае не менялась уже полгода и была равна показателю за второй квартал 2019 года. По сравнению с показателем за первый квартал 2019 года нынешний прожиточный минимум вырос на 374 руб., или 3,6%. Рост прожиточного минимума для трудоспособного населения составил 3,9% (на 426 руб.), для пенсионеров — 3,7% (на 315 руб.), а для детей — 2,9% (на 309 руб.).