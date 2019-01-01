Владимир Путин отметил эффективность использования цифровых платформ и сервисов обратной связи Поделиться Поделиться Твитнуть

Президент России Владимир Путин ознакомился с работой цифровых сервисов в Московской области.

«Спасибо всем вам, что вы работаете по этой теме. Мы много говорим о цифровизации. Здесь на вашем примере видно, что это не пустой звук, а серьёзный инструмент решения проблем, с которыми сталкивается каждый человек. <...> Всё конкретно, обратная связь очевидна», — сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что аналогичные сервисы работают не только в Московской области, но и в других регионах страны. В Пермском крае одним из механизмов обратной связи является портал «Управляем вместе», который помогает решать вопросы жителей с 2017 года. Только в январе этого года прикамцы решили почти 2 тыс. вопросов с помощью портала «Управляем вместе». Большая их часть касалась неубранного снега на дорогах и во дворах (около 1,5 тыс. обращений). По сравнению с 2018 годом число решённых локальных вопросов увеличилось с 3 тыс. до 15 тыс. Такие данные приводит команда проекта «Управляем вместе». При этом больше половины проблем жителей Прикамья решаются в установленный в регионе восьмидневный срок.

Вместе с порталом в Прикамье активно развивается обратная связь с жителями посредством социальных сетей. Странички в соцсетях завели все органы исполнительной власти, муниципалитеты, Фонд капремонта и оператор по вывозу мусора ПКГУП «Теплоэнерго». Общее число подписчиков на официальных страницах за год перевалило за 270 тыс. В 2019 году органы власти разного уровня ответили больше чем на 60 тыс. обращений и жалоб граждан, почти половина из них поступила в Инстаграм Максим Решетникова.

Андрей Комраков, руководитель портала «Управляем вместе»:

— Благодаря внедрению новых цифровых технологий краевые и муниципальные власти получают возможность эффективнее исполнять свои обязанности по отношению к гражданам. Помимо этого цифровые сервисы позволяют проактивно выявлять проблемы граждан: не дожидаться поступления формальных жалоб по бюрократическим каналам, а самим замечать и сразу решать проблемы.

В аппарате правительства Пермского края отмечают, что цифровые технологии позволяют быстрее решать вопросы жителей. Число письменных обращений граждан за 2019 год сократилось на более чем 20% — с 16 тыс. до 13 тыс. В 2019 году было отремонтировано около 300 детских площадок и закреплено 680 люков. Около 80% сообщений приходит о ямах на дорогах и во дворах, мусоре и свалках, а также по уборке снега и устранению гололёда. Около 45% сообщений сейчас поступает через мобильное приложение, запуск которого состоялся летом 2019 года.