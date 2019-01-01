ЖК «Маяк»: почему покупать квартиру сейчас самое время? Поделиться Поделиться Твитнуть

Яркий и лаконичный силуэт жилого комплекса «Маяк» (1) видно издалека. Символичное название дома неслучайно — он гордо возвышается над ул. Стахановской, его запоминающийся фасад встречает вас на въезде в Индустриальный район. ЖК «Маяк» — ориентир для тех, кто ищет комфорт и уют: квартиры с отделкой «под ключ», огороженная безопасная территория, стильный холл, развитая инфраструктура района — всё необходимое в шаговой доступности.

На сегодняшний день готовность дома составляет 87%. Началась финальная стадия строительства ЖК «Маяк»: завершаются фасадные работы, активно ведётся внутренняя отделка и благоустройство придомовой территории. На разной стадии готовности дома покупка квартиры имеет свои преимущества.

Почему покупка квартиры незадолго до окончания строительства дома — оптимальный вариант?

1. Возможность скорейшего заселения. Платите за аренду? Живёте с родственниками в стеснённых условиях? Купив квартиру в ЖК «Маяк», вы гарантированно отпразднуете новоселье уже в третьем квартале 2020 года.

2. Безопасная сделка. С момента начала строительства дома прошёл уже 21 месяц — достаточный срок, чтобы покупатели смогли оценить темпы и качество строительства и убедиться в надёжности застройщика.

3. «Своими глазами». Высокая стадия готовности дома даёт возможность посетить строительную площадку, лично увидеть и выбрать свою будущую квартиру. В рамках индивидуального просмотра с персональным менеджером отдела продаж можно выбрать наиболее комфортную планировку, определиться с расстановкой мебели и оценить видовые характеристики. Важно, что все квартиры сдаются с отделкой «под ключ», это позволит сэкономить средства и время будущим новосёлам: входные и межкомнатные двери с фурнитурой, сантехника, обои и линолеум — заезжай и живи! А пока дом достраивается, есть время заняться подбором мебели и предметов интерьера.

4. Шанс купить квартиру желаемой планировки ещё есть. Со старта продаж прошло уже 15 месяцев, за это время реализовано 92% квартир. В продаже остались последние квартиры формата 3С и 3, площадью от 57,2 кв.м. до 68,50 кв.м. Квартиры представлены в нескольких планировочных решениях, с разными видовыми характеристиками — выбирайте ту, которая подойдёт именно вам. Например, функциональная трёхкомнатная квартира 68,5 кв.м. стоимостью 3 655 тыс.руб. (2) : три спальни, просторная кухня-столовая 12,4 кв.м., два балкона и помещение под гардероб — всё, что нужно для комфортной жизни дружной семьи.

5. Очевидная экономия. Аналитики компании PAN City Group (3) , сравнив цены на новостройки Индустриального района, отмечают, что на сегодня трёхкомнатные квартиры в ЖК «Маяк» — это одно из наиболее привлекательных предложений на рынке, учитывая высокий процент готовности дома. Традиционно перед застройщика) вырастают в стоимости ещё в среднем от 1,5 до 3%.

6. Удобные варианты покупки. При оплате стоимости квартиры в течение 15 (пятнадцати) дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве предоставляется скидка 3%. Возможна покупка квартиры с использованием различных сертификатов и средств гос.субсидий, привлечением ипотечных средств банков-партнёров. Например, при наличии двух и более детей можно воспользоваться программой «семейная ипотека» с льготной ставкой от 4,5% (4) .

Специалисты компании PAN City Group бесплатно помогут подготовить документы и отправить заявку в банки. Благодаря высокой стадии готовности дома, не придётся долго ждать новоселья, а после переезда в ЖК «Маяк» менеджеры компании помогут вам с реализацией старого жилья, и вы сможете направить полученные денежные средства на покрытие ипотечного кредита.

Узнать подробности и получить консультацию можно в отделе продаж по телефону ‎(342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж.

1. Продажа осуществляется по договору долевого участия в строительстве (на осн. Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004). Застройщик Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru, www.dom-mayak.ru и на сайте ЕИСЖС наш.дом.рф

2. Цена указана для квартиры №6 площадью 68,5 кв.м.с учетом скидки в размере 3% (три) процента от базовой цены объекта долевого строительства, при внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 15 (пятнадцати) дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве. Указанная в данном пункте скидка применяется как при покупке за счет собственных, так и за счет заёмных средств, в т. ч. при оплате части стоимости квартиры средствами гос. субсидий.

3. ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация застройщика ООО СЗ «СИТИ Проект».

4. Ставка 4,5% годовых применяется при наличии страхования по программе «Семейная ипотека» предоставляется для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (второй и/или последующий ребенок) при приобретении готового/строящего жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц либо на рефинансирование ранее полученных кредитов, соответствующих указанным условиям. Минимальная сумма кредита — 500 тыс. руб. Максимальная сумма кредита до 12 млн руб. для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн. руб. — для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заёмщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 08.11.2019. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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