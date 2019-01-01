«Метафракс» начинает реализацию образовательного проекта со «Сколково» Поделиться Поделиться Твитнуть

У школьников Губахи, Кизела и Гремячинска появилась возможность совместить учёбу и отдых в летнем лагере «Сколково junior». В прошлом году руководство «Метафракса» и бизнес-школы «Сколково» провели успешные переговоры на предмет того, чтобы дать возможность школьникам Губахи, Кизела и Гремячинска в возрасте от 14 до 17 лет пройти обучение на базе летнего лагеря подразделения «Сколково junior».

Это уникальная в своём роде обучающая программа предпринимательства для старшеклассников. В процессе погружения в программу молодые люди получают практические знания и навыки, пробуют себя в роли управленцев и предпринимателей. Особенность обучения в школе состоит в том, что наряду с теоретической частью довольно много времени уделяется практике. Ребята уезжают из школы вдохновлёнными, с наработанными кейсами, понимающими, в какую сторону нужно двигаться, чтобы стать успешным.

Мария Коновалова, советник председателя совета директоров ПАО «Метафракс»:

— «Сколково» — это сообщество людей, объединённых общими мыслями и задачами. Они не только вместе проходят обучение, но и встречаются во внеурочное время, делятся идеями, поддерживают друг друга в различных начинаниях. Целая плеяда успешных людей в сфере российского бизнеса и сферы политики курирует учёбу, принимает проекты, которые создаются в процессе нахождения в школе. В команде «Метафракс» есть тьютерское направление, поэтому программа со «Сколково» будет осуществляться в формате взаимного обмена. Мы проводим конкурс, выявляем талантливых детей, которые будут проходить обучение в летнем лагере. И в тоже время представители нашей компании осуществляют кураторство в ряде программ бизнес-школы.

Отбор учащихся будет проходить в три этапа. Школьникам предстоит написать эссе, решить кейс от ПАО «Метафракс» и выполнить секретное задание от бизнес-школы Сколково. Итоги будут подведены в мае 2020 года. Подробная информация о проекте по ссылке.

Источник — пресс-служба ПАО «Метафракс»