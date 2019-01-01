Муниципальная УК в Березниках откроется летом 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Березников Сергей Дьяков во время прямого эфира в Instagram сообщил о планах открытия муниципальной управляющей компании. Планируется, что она начнёт работу в мае.

Сергей Дьяков, глава Березников:

— Решение о создании муниципальной управляющей компании принято, это бесповоротно. Но есть процедура: должны обучиться люди, нужно получить лицензию. Сейчас есть муниципальное предприятие по управлению зданиями, на его базе создадим. Планируем получить все документы в мае, с лета начнём работать.