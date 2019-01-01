Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 31 января по 7 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

В ближайшие семь дней произойдёт много такого, что нельзя пропустить: на сцене Театра-Театра выступит Башкирский театр драмы, в филармонии Дмитрий Дюжев сыграет моноспектакль «Евгений Онегин», пройдёт литературный вечер Анны Бердичевской. Главным событием недели станет открытие проекта «Искусство вне времени», который представит работы художников из Дании, США и России, да и вообще в выставочной повестке много интересного. С неё и начнём.

Выставка «Extemporary: искусство вне времени» (12+) — часть большого российско-датского проекта куратора Токе Люккеберга, директора Центра современного искусства TRANEN в Копенгагене. В экспозиции представлены работы художников из Дании, США и России, посвящённые природе меняющегося мира. Настоящее больше не воспринимается, как оно воспринималось раньше. Оно, выражаясь словами немецкого философа Германа Люббе, сокращается, и сокращается наше пребывание в нём. В то время как всё — от изменения климата до научно-технических разработок — характеризуется ускорением и быстрым ростом, текущий момент времени всё труднее зафиксировать и понять: будущее всё с большей скоростью наступает на настоящее, а настоящее отступает в прошлое... Участники: Cиф Итoнa Вестерберг, Антон Видокле, Cтине Дежá, Сара Кульман, Mарие Mунк, Раcмус Mюруп, Якoб Кудск Cтиенcен, Джон Рафман.

Музей современного искусства PERMM, с 6 февраля

На выставке Михаила Павлюкевича «Другая логика» (0+) представлены фрагменты из серий и проектов с 1994 года до наших дней. Интуитивно выстроился ряд живописных, графических и текстильных работ по принципу совместимости и внутреннего родства изобразительного начала. Название выставки должно просто настроить зрителей на восприятие «другого» взгляда, освободить его от привязки к каким-то канонам. Художнику хотелось бы, чтобы он меньше думал, меньше отвлекался от живого восприятия и больше вспоминал, уходил в область личных ассоциаций.

Галерея «Марис-арт», 31 января—14 марта

Ещё один чрезвычайно важный для Перми художник — Вячеслав Смирнов — уже открыл выставку «Магия круга» (0+). В экспозиции — около 100 работ, выполненных акрилом на трёхслойном гофрокартоне. Символизируя бесконечность и законченность, круг отражает непрерывность развития мироздания, времени, жизни, их единства. Простая форма круга в переосмыслении творца оказывается вместилищем знаков, создающих сложную ассоциативную цепь.

Центральный выставочный зал, до 9 февраля

Артисты Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури выступят со спектаклем «Зулейха открывает глаза» (16+).

...Зима 1930 года. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Крестьяне и ленинградские интеллигенты, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, башкиры, татары, грузины, немцы, чуваши — все они встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая своё право на жизнь. Спектакль «Зулейха открывает глаза» — участник XIX Международного Волковского фестиваля (г. Ярославль, 2018 год), Номинант Всероссийской национальной театральной премии-фестиваля «Золотая маска» в номинациях: «Лучший спектакль большой формы», «Лучший режиссер» (Айрат Абушахманов), «Лучшая женская роль» (Римма Кагарманова), «Лучшая работа художника» и «Лучшая работа художника по костюмам» (Альберт Нестеров), «Лучшая работа художника по свету» (Ильшат Саяхов). Обладатель Первой спецпремии Жюри драматического театра и театра кукол «Золотой маски» — «За сценическое прочтение романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» (2019 г.). Примечательно, что спектакль исполняется на башкирском языке с синхронным переводом на русский язык (зрителям выдаются наушники). Диктор-переводчик — Лилия Хабибова.

Пермский академический Театр-Театр, 7 февраля, 19:00

Пианисты Алексей Гориболь и Павел Коновалов выступят с концертом «Соло-рояль в кинематографе. Маленькие большие шедевры» (6+).

Алексей Гориболь создает свой, совершенно непохожий формат программы киномузыки, который как бы напоминает нам о том времени, когда фортепиано было главным «голосом» ещё немого кино. По мнению музыканта, фортепиано по-прежнему занимает особое, важное место в кинематографе — как голос психологического, глубокого, философского кино.

Музыка, которую исполняет Алексей Гориболь в этой программе, — это музыка, которая в концертах исполняется только им. Произведения из киномузыки Микаэла Таривердиева, Андрея Петрова, Исаака Шварца и Леонида Десятникова в переложениях Гориболя становятся самодостаточными фортепианными шедеврами, сопоставимыми с фортепианными миниатюрами великих классиков.

Концерт проходит на фоне демонстрации кадров из фильмов.

Органный концертный зал, 5 февраля, 19:00

Поэт и прозаик Анна Бердичевская на своём творческом вечере (16+) выступит как автор-составитель сборника «Битов, или Новые сведения о человеке» (Сборник воспоминаний. Эксмо, 2020). Анна Бердичевская расскажет о работе над сборником, о том, что в него не вошло; о месте и времени действия повестей Андрея Битова и об иллюстрациях к ним. Также прозвучат стихи Бердичевской, написанные в 2019 году.

Центр городской культуры, 1 февраля, 18:30

Известный российский актёр Дмитрий Дюжев выступит в Перми с моноспектаклем «Евгений Онегин» (6+). Выступление артиста сопровождает живая музыка Сергея Прокофьева, написанная специально для спектакля.

Большой зал филармонии, 7 февраля, 19:00