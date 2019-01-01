Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 31 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Куда сбежала последняя электричка. Пермские вокзалы свяжет скоростной трамвай.

Чума-2020. В Китае произошла вспышка неизвестного ранее коронавируса.

Есть плюс шесть! В Перми завтра подорожает проезд в общественном транспорте.

Услуги в шаговой доступности. В Перми открылось ещё одно отделение МФЦ.

Первоклашки, на старт! В новом учебном году пермские школы откроют свои двери для 16 400 первоклассников.

Обед для первоклассника. В Прикамье готовы ввести бесплатное горячее питание уже с нового учебного года.

Два района — один депутат. Лидер единороссов Прикамья будет баллотироваться на довыборах депутата краевого Заксобрания по округу №2.

«Парма» набирает обороты. Пермская команда одержала третью победу подряд в рамках Единой лиги ВТБ.

Заслуженная награда. Пермские юные танцоры стали вице-чемпионами России по народным танцам.

Афиша. Избранное. Куда пойти с 31 января по 7 февраля.

Экскурсии в марте. Расписание первых весенних путешествий по Пермскому краю и Удмуртии.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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