В Перми пройдёт благотворительный мюзикл на основе хитов группы Queen Поделиться Поделиться Твитнуть

26 февраля на сцене Театра-Театра состоится спектакль «Музыка жизни — 2: Первый концерт», который организует благотворительный фонд «Берегиня». Средства от продажи билетов на это представление будут направлены на лечение детей, больных раком.

Идея организовать сбор средств на лечение онкобольных детей в таком необычном формате пришла в 2017 году Алёне Волковой, попечителю фонда «Берегиня», рассказала она в беседе с «Новым компаньоном». Отправной точкой стал проект «Музыка жизни», который к тому моменту «Берегиня» уже не раз проводила как капустник.

Алёна Волкова, попечитель фонда «Берегиня»:

— Как правило, люди участвуют в сборе средств в поддержку тяжелобольных, испытывая страх, что с ними может случиться нечто подобное. Спектакль — очень экологичная форма благотворительности. Мы не давим на жалость, мы хотим, чтоб все пришедшие на наше представление получили удовольствие и зарядились положительными эмоциями.

«Музыка жизни» изначально была задумана как цикл спектаклей, сюжет которых усложняется от одного к другому. Героем первой истории, показанной три года назад, был маленький мальчик, который заболел раком. Она была изложена в форме сказки-метафоры, чтобы её смысл стал доступен даже малышам: борьба добра со злом, ведущаяся буквально на мечах.

В центре мюзикла, который готовится сейчас и состоится 26 февраля, — подросток, мечтающий петь на большой сцене и внезапно из-за тяжёлой болезни попадающий в детский онкоцентр. По словам Алёны Волковой, являющейся автором сценария, на первый план выходят такие вопросы, как изменение привычного образа и ритма жизни молодого человека, изменение внешности и восприятие окружающими его нового облика, восприятие самого себя иным.

В реализации театрального замысла задействованы Ксения Бутакова (режиссёр-постановщик мюзикла), Никита Савостин (саунд-продюсер), главные роли исполняют профессиональные актёры Евгений Старков, Мария Савостина, Антон Шейк. Мюзикл основан на хитах группы Queen.

Ребята надеются, что 26 февраля зал Пермского академического Театра-Театра будет наполнен неравнодушными людьми.

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