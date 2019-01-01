В Разгуляе открыли площадку для собак Поделиться Поделиться Твитнуть

В Ленинском районе Перми завершилось строительство огороженной площадки для выгула и дрессировки собак. Она открылась на ул. Клименко, 24, сообщает телекомпания «ВЕТТА».

Напомним, администрация Перми регулярно объявляет торги на строительство площадок для собак. Две площадки обустроены в микрорайоне Гайва, в Мотовилихе большая площадка для выгула собак находится на Вышке-2.

В Свердловском районе места для выгула и дрессировки собак расположены на ул. Клары Цеткин, 35 и ул. Яблочкова, 38. В Индустриальном районе площадка появилась на ул. Стахановской, 2. В Кировском районе площадка расположена в экопарке «Мечта воробушка».