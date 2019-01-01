Григорий Серёдкин Поезд Москва — Пекин продолжит движение через Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Поезд Москва — Пекин, следующий через станцию Пермь II, продолжит работу, несмотря на ограничение количества поездов в Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

По словам вице-премьера, с 31 января количество поездов между Россией и Китаем сократится. Поезда будут двигаться только по маршруту Москва — Пекин и Пекин — Москва.

Сейчас между Россией и Китаем курсируют поезда №3/4 Пекин — Москва и 402/401 Суйфэньхэ — Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочные вагоны Федеральной пассажирской компании (ФПК) сообщением Чита — Маньчжурия.

Ранее ФПК уже сообщила, что пассажиры поездов дальнего следования, оформившие билеты в Китай в период до 27 марта, могут вернуть их без дополнительных сборов.

Напомним, правительство РФ рассматривает вопрос изменения режима авиасообщения с Китаем на фоне вспышки нового коронавируса.