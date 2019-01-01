Дмитрий Енцов журналист Мэрия Перми отложила передачу троллейбусов Березникам Для этого нужно разрешение прокуратуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти Перми пока не могут передать Березникам троллейбусы, которые до середины прошлого года курсировали на пермских маршрутах. Это подтвердила заместитель главы горадминистрации Перми Людмила Гаджиева.

Причина — отсутствие на это разрешения прокуратуры. Троллейбусы являются муниципальным имуществом, и напрямую имущество передавать между мунициапалитетами нельзя.

Как отметил начальник департамента транспорта Анатолий Путин, сейчас все троллейбусы находятся на автобазе на Ижевской, 25. Из них 43 троллейбуса считаются пригодными для использования, и именно их и планируется передать в Березники.

На вопрос, существует ли у Березников потребность в таком количестве троллейбусов, хотя у них есть свой троллейбусный парк, Путин ответил: «Они нас информировали о том, что им есть где использовать подвижной состав».

Отметим, что в ближайшие три года власти Перми планируют закупить 28 трамваев. Средства на это уже заложены в бюджете.

Анатолий Путин пояснил, что новые трамваи будут заменять наиболее старые: самым старым трамваем уже более 30 лет.

«Если удастся полностью заменить старый подвижной состав, то они пойдут в утилизацию. Если частично, то будут использоваться как запасные части для работающих», — отметил начальник департамента транспорта.