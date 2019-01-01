В Прикамье задержаны браконьеры, застрелившие северного оленя Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства краснокнижного животного. Как сообщает телекомпания «ВЕТТА» со ссылкой на краевое минприроды, полицейские задержали двух браконьеров, у которых в машине обнаружена туша северного оленя со следами огнестрельного ранения.

Нанесённый ущерб оценивается в 150 тыс. руб. По данным министерства, в регионе сейчас насчитывается всего около 300 северных оленей.