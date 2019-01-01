Новый дом в центре Перми от ПЗСП: у пермяков ещё есть возможность приобрести квартиру по выгодной цене Повышение стоимости 10 февраля 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Графичный строгий фасад здания выполнен в современном классическом стиле, с отделкой в жемчужно-белом серо-коричневом цвете. Фото: «ПЗСП-Инвест»

Расположение в самом центре города, живописный вид на Каму, умные квартиры и надежный застройщик — это всё о новом проекте «ПЗСП-Инвест» комфортном доме «Дипломат»*.

Почему «Дипломат» вызвал такой ажиотаж?

Монолитный дом отличается удобным расположением. Он находится вблизи экстрим-парка, улиц Ленина и Екатерининской — в центре города, но вдали от шума дорог. В пяти минутах ходьбы — остановка общественного транспорта «Хохрякова», от которой легко добраться до места работы или учебы. Рядом — оживленные улицы Ленина и Луначарского с кафе, магазинами, торговыми и культурными центрами. В шаговой доступности экстрим-парк, государственные и муниципальные учреждения, ясли и детские сады, гимназия №4 им. братьев Каменских, Пермский государственный научно-исследовательский университет (ПГНИУ), детские клубы, автомойка.

В шаговой доступности от дома — места для занятий спортом и прогулок на свежем воздухе для всей семьи. Фото: «ПЗСП-Инвест»

«ПЗСП-Инвест» предлагает пермякам жилье нового уровня качества. В проекте тщательно проработана концепция дома комфорт-класса с учетом требований современного потребителя. Дом строится по монолитной технологии. На первом этаже расположены места общего пользования, ресепшн с консьержем и зона ожидания с удобными диванами, помещение для мытья лап животных и кладовые (келлеры).

Ресепшн с консьержем и зона ожидания с удобными диванами. Фото: «ПЗСП-Инвест»

Удобная навигация от лифта до квартиры. Фото: «ПЗСП-Инвест»

Особого внимания заслуживает огромная придомовая территория, где разместят игровые зоны для детей всех возрастов, многофункциональную спортивную площадку, воркаут, игровые комплексы нового поколения, зоны отдыха для взрослых. Рядом с домом для жителей доступна большая парковка.

Общая площадь детских, физкультурных и площадок отдыха — 537 кв. м. Фото: «ПЗСП-Инвест»

Въезд на территорию осуществляется через шлагбаум с автоматическим управлением. Фото: «ПЗСП-Инвест»

Будущим жильцам предлагаются 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры c разнообразными планировками. Проектом предусмотрена возможность выбора квартиры с предчистовой отделкой white box (выполнена до уровня финишной шпаклевки белого цвета).

В квартирах — большие высококачественные окна, много сета и воздуха, великолепные виды на город. Фото: «ПЗСП-Инвест»

Интернет и кабельное телевидение в каждой квартире. Фото: «ПЗСП-Инвест»

Строительство нового дома идёт с опережением графика. Его планируют завершить в конце 2021 года. Наблюдать за строительством можно на сайте в режиме онлайн.

У пермяков ещё есть шанс купить квартиры в центре города по комфортным ценам. Но стоит поторопиться — повышение стоимости не за горами. Для удобства покупателей есть несколько вариантов оплаты: 100%, использование средств материнского капитала, рассрочка от застройщика и ипотека от банков-партнёров**.

Застройщик позаботился обо всём, что необходимо для вашей счастливой и комфортной жизни на новом месте. Вам нужно только решить, какая именно из квартир станет вашей. Выбрать квартиру

Подробнее о проекте: www.dom-diplomat.ru. Телефон: : +7 342 214-05-23.

*Возводит «Дипломат» ООО «ПЗСП-Инвест» в сотрудничестве со строительной компанией «Дедал». Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф. Проект реализуется в соответствии с ФЗ № 214.

**Дом аккредитован ведущими банками России: АО «Газпромбанк», АКБ «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк «Клюква» (ПАО «Урал ФД»), ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

Рендеры дома и придомовой территории являются архитектурной моделью дома и благоустройства территории без учета окружающей застройки и прилегающего к зданию рельефа с элементами художественного вымысла.

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