Дмитрий Енцов журналист Минтранс запросил возможность открыть третий рейс из Перми в Прагу Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края заинтересовано в открытии третьего рейса в Прагу. Напомним, рейс выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии».

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края:

— Сейчас на этом направлении не очень удобное расписания (рейсы по средам и субботам, — ред.) для тех, кому нужно оперативно вернуться назад: им приходится несколько дней ждать. Этим рейсом пользуется бизнес, для переговоров. Я вчера отправил письмо авиакомпании о возможности открыть третий рейс в Прагу с возможностью организовать его в пятницу или воскресенье.

Министр отметил, что средний пассажиропоток в Прагу составляет 54%. По его словам, это «очень высокий показатель», так как авиакомпании первый год-полтора нарабатывают пассажиропоток вне зависимости от направления.

«Мы изучали опыт других городов, и оттуда, как правило, через год пассажиропоток в Прагу начинает достигать 85%», — пояснил Николай Уханов.

Напомним, первый рейс Пермь — Прага совершён 18 сентября 2019 года.



