ZEN® ОПТИКА представила пермякам коллекцию от легендарного бренда Ray Ban Поделиться Поделиться Твитнуть

Счастливыми обладателями солнцезащитных очков от бренда Ray Ban 24 января стали два участника беспроигрышной лотереи, проводившейся для покупателей в салоне ZEN® ОПТИКА на ул. Ленина, 98.

Елена Манилова, генеральный директор сети ZEN® ОПТИКА

Генеральный директор сети салонов оптики ZEN® ОПТИКА Елена Манилова признаётся, что для неё подарки дарить намного приятнее, чем их получать.

Клиентский день Ray Ban был организован при поддержке производителя этой культовой коллекции — компании LUXOTTICA Group. И надо сказать, в Перми ещё никто не презентует эту марку так масштабно и профессионально, как ZEN® ОПТИКА.

В ходе настоящего праздника Ray Ban у гостей была возможность не только выиграть призы, но и получить индивидуальные советы фэшн-стилиста и блогера, примерить и сфотографироваться в культовых очках, которые так любят носить голливудские звёзды. Очки особо и не нуждаются в рекламе, потому что стали любимым аксессуаром многих представителей шоу-бизнеса, успешных политиков и талантливых спортсменов, которым подражают миллионы людей во всём мире.

Сеть салонов оптики ZEN® ОПТИКА является авторизованным продавцом легендарной коллекции Ray Ban, и мероприятие было посвящено знакомству гостей с историей бренда, с такими трендовыми хит-моделями, как Aviator, Wayfarer, Clubmaster, Round, New Wayfarer и многими другими.

Ольга Рохина, бренд-директор в коллекционных очках

Ray Ban — уникальная марка с присущими только ей чертами дизайна — буквально влюбляет в себя людей разного возраста и разных предпочтений.

Мероприятие посетили как постоянные почитатели бренда Ray Ban, так и новые покупатели. Вкусные угощения приятно дополняли вечер. Для тех, кто приобрёл очки, была проведена лотерея, в ходе которой и прошёл розыгрыш солнцезащитных очков Ray Ban.

Завершая мероприятие, Елена Манилова подчеркнула: компания ZEN® ОПТИКА прошла все этапы авторизации бренда RayBan и открыла новый уникальный формат выбора и продаж очков Shop-in-Shop, какие открыты в России только в Москве и Санкт-Петербурге. Покупатели могут быть абсолютно уверены в безупречном качестве, оригинальности и актуальности всей предлагаемой продукции.

www.zenoptica.ru

Информационная служба (342)207-12-70

На правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА