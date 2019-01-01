Наталья Тимофеева журналист «Конституция — это не Библия» Эксперты поспорили о необходимости поправок в основной закон РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 28 января, на площадке Законодательного собрания прошло обсуждение проекта федерального закона о поправках к Конституции РФ. В совещании приняли участие депутаты, общественники и эксперты.

Член Совета Федерации ФС РФ от Пермского края, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Алексей Пушков сообщил, что подобные обсуждения проходят по всей стране, чтобы собрать предложения и пожелания из регионов.

На вопрос руководителя фракции КПРФ в ЗС Пермского края Владимира Корсуна о необходимости менять Конституцию Алексей Пушков ответил, что Конституция — это не Библия. «Она не статична, так как право и политическая ситуация постоянно развиваются», — пояснил он.

Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников напомнил, что Конституция — это особый документ, где зафиксированы базовые правила сосуществования в российском обществе. «Исходя из этого, документ может меняться и дополняться новыми векторами развития страны и мира в целом. И в предложенных поправках нет ничего страшного, так как основные принципы, изложенные в 1-й, 2-й и 9-й главах, сохраняются», — добавил он.

Также Дмитрий Красильников дал положительную оценку основным предложенным поправкам в Конституцию. По его словам, гарантия минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума и индексации пенсий и других пособий станут конституционными гарантиями социально- экономических прав граждан вне зависимости от политической или экономической ситуации в стране. Во-вторых, запрет занятия высших государственных должностей людьми с видом на жительство в другом государстве позволит создать в стране сильную национальную элиту. «Мы понимаем, что Россия может быть сильной только тогда, когда есть сильная национальная элита. Это значит, что интересы этих людей, их жизнь и жизнь их детей привязаны к нашей стране. Поэтому национализация элиты — это важный шаг», — заявил общественник.

Третий блок поправок касается Госсовета. Дмитрий Красильников напомнил, что Госсовет как совещательный орган при президенте существует с 2000 года, но его статус сейчас практически не закреплён. После принятия поправок в Конституцию Госсовет позволит главам субъектов участвовать в выработке принципиальных стратегических решений по основным вопросам социально-экономического развития страны, внутренней политики.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков не стал вновь говорить о положительных последствиях принятия поправок и заявил, что одна из поправок может привести к снижению защиты прав граждан в международных судах. «Эта поправка закрепит в Конституции возможность РФ отказываться от исполнения тех или иных международных норм, в случае если они толкуются не в интересах РФ. Но решения Европейского суда по правам человека, вынесенные в пользу гражданина, а не государства, зачастую имеют рекомендации по изменению системы государств, чтобы предотвратить аналогичные нарушения прав. Если эта поправка войдёт в Конституцию, как будут исполняться решения ЕСПЧ? Россия не будет исполнять только рекомендацию по изменению системы, но будет выплачивать компенсации? Или решения ЕСПЧ не будут исполнять в полном объёме?» — спросил Павел Миков.

Однако Алексей Пушков заверил, что ситуация с исполнением решений ЕСПЧ после принятия поправки совсем не поменяется и будет такой же, как сейчас. Дело в том, что Конституционный суд уже дал по нескольким решениям ЕСПЧ определение, что они противоречат нормам конституционного права и исполнению не подлежат. Сенатор пояснил, что эта поправка нужна для того, чтобы показать, что Россия не может принять и выполнить пункты международных договоров, которые противоречат Конституции (например, речь идёт о возвращении Крыма Украине). Также он отметил, что если же решения ЕСПЧ противоречат Конституции страны, то их не принимают не только в России, — это происходит и в других странах Европы. Кроме того, в ЕСПЧ иногда выносятся политизированные решения, добавил Алексей Пушков. Что касается компенсаций, то, по словам сенатора, Россия регулярно выплачивает людям обозначенные в решениях ЕСПЧ суммы.

Напомним, что 20 января Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. Согласно законопроекту, всего изменениям подлежат 22 статьи Конституции в главах 3, 4, 5, 6, 7. После принятия поправок президент будет назначать главу правительства и министров после утверждения их кандидатур Госдумой. Министров, которые занимаются вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, предлагается назначать после консультаций с Советом Федерации.

Также президент предоставляет Совету Федерации кандидатуры на высшие должности в Верховном суде, Конституционном суде и Генпрокуратуре. Кроме того, лидеру страны будет предоставлена возможность формировать Госсовет, который станет определять основные направления внутренней и внешней политики. Конституционному суду предоставляется возможность по запросу главы государства проверять конституционность законопроектов до того, как их подпишет президент.

Также поправки запрещают лицам, полномочия которых связаны с обеспечением безопасности страны, иметь иностранное гражданство либо вид на жительство в другой стране. Кроме того, нововведения предполагают ограничить период пребывания одного лица на посту президента двумя сроками.

В социальной сфере предлагается установить в Конституции, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже величины прожиточного минимума, и закрепить гарантии обязательной индексации пенсий и других социальных льгот.

Так как при принятии этих поправок всенародный референдум не предусмотрен, в России пройдёт «общероссийское голосование». Так как формат новый, порядок проведения этого голосования ещё не разработан.