Сотрудники колонии в Губахе перехватили квадрокоптер с наркотиками Поделиться Поделиться Твитнуть

Сотрудники исправительной колонии №13, расположенной в посёлке Широковском Губахинского района, заметили над режимной территорией квадрокоптер. Под руководством заместителя начальника колонии Евгения Ессина на место выдвинулась резервная группа, которая обнаружила на прилегающей к учреждению территории автомобиль. Находившиеся в нём граждане были задержаны. Как выяснилось позже, ранее они отбывали наказание в местах лишения свободы.

В свёртке, прикреплённом к квадрокоптеру скотчем, находилось вещество неизвестного происхождения, предположительно, наркотическое.

«Так, с помощью инновационных технологий, злоумышленники намеревались организовать для осуждённых доставку запрещённых веществ. В настоящее время проводится экспертиза изъятого вещества», — сообщают в пресс-службе краевого ГУФСИН.

Это не первый случай использования квадрокоптера для доставки запрещённых предметов на территорию колоний Прикамья. Так, в декабре 2017 года была пресечена попытка доставить осуждённым ИК-37 на квадрокоптере посылку с телефонами.