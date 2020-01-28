Максим Решетников вошёл в Совет при президенте РФ по развитию МСУ Также бывший глава Прикамья возглавит наблюдательный совет по развитию моногородов Поделиться Поделиться Твитнуть

Владимир Путин подписал указ о новом составе Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Об этом говорится на портале правовой информации. В частности, в Совет включён бывший губернатор Пермского края Максим Решетников.

Напомним, 21 января Максим Решетников был назначен министром экономического развития РФ.

Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления является совещательным органом, созданным в целях совершенствования государственной политики в области местного самоуправления.

Кроме того, Максим Решетников займёт пост председателя наблюдательного совета Фонда развития моногородов, сообщила «РИА Новости» гендиректор фонда, зампредседателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева. По её словам, соответствующий документ ждёт подписи премьер-министра РФ.

Ирина Макиева, генеральный директор Фонда развития моногородов:

— Тема моногородов для Максима Геннадьевича не новая. В прошлом году я посещала Пермский край, мы с ним обсуждали каждый моногород региона, поэтому для меня министр экономического развития в этом плане очень хороший надёжный партнёр и руководитель. Максим Геннадьевич не понаслышке знает, как идет работа и строится жизнь в моногородах. Полагаем, что в течение этой недели будет подписано распоряжение правительства, и на следующем заседании наблюдательного совета Максим Решетников уже официально будет председателем.