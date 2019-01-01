Органистка Евгения Камянская отметит 35-летие творческой деятельности Поделиться Поделиться Твитнуть

Солистка Пермской краевой филармонии Евгения Камянская отметит 35-летие творческой деятельности, а чуть позже откроет престижный фестиваль «Классика Вилларса» в Швейцарии.

В бенефисе, который состоится 9 февраля в 18:00 в Органном концертном зале, примут участие коллеги и друзья Евгении Камянской: камерный оркестр «Орфей» под управлением Петра Юркова, концертный хор Хоровой капеллы мальчиков, ректор Пермского института культуры Людмила Дробышева- Разумовская (фортепиано), солисты Пермского театра оперы и балета — Наталья Кириллова (сопрано), Наталья Буклага (меццо-сопрано), Ольга Морозова (контральто), Анатолий Шлиман (тенор), Эдуард Морозов (баритон), Рустам Зиганшин (труба), Вера Грицай (фортепиано), а также ученица Камянской — Майя Мокрецова (орган), студентка Санкт-Петербургского музыкального училища им. Римского-Корсакова.

Прозвучат Кантата № 51 «Воскликни Богу, вся Земля!» для сопрано, камерного оркестра, трубы и органа И.-С. Баха; Сюита для органа и камерного оркестра О. Респиги; Ноктюрн П. Чайковского; Скерцо и «Рождественская оратория» для хора, солистов, камерного оркестра и органа К. Сен-Санса; Вальс для флейты и органа Б. Годара.

Les Classiques de Villars ежегодно проходит в г. Виллар-сюр-Оллоне с 1997 года. Это — один из старейших в стране горнолыжных центров и один из лучших альпийских курортов для семейного отдыха в 120 км от Женевы, сочетающий в себе космополитичную атмосферу, исторические традиции и современный сервис.

В этом году он состоится с 17 по 23 февраля. Его амбассадорами станут камерный оркестр «Российская камерата» из Твери под управлением Андрея Кружкова, Татьяна Николаенко (гитара), Максим Сальников (баян/аккордеон), уроженка Виллара Дарья Рыбак (сопрано) и другие. Впервые в рамках фестиваля будут организованы вечера французского шансона и фаду — особого стиля традиционной португальской музыки.

Лауреату всероссийских и международных конкурсов Евгении Камянской выпала честь открывать всемирно известный фестиваль. Вместе с ней на сцену Собора в Вилларе выйдет художественный руководитель фестиваля, прославленный виолончелист Марк Дробинский, который уже 23 года возглавляет проект.

Евгения Камянская сыграет на органе сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Теодора Дюбуа, Зигфрида Карг-Элерта и Фердинанда Томбеля.

А вместе с Марком Дробинским они исполнят «Токкату» Джироламо Фрескобальди.

Источник — пресс-служба Пермской краевой филармонии