В марте состоится фестиваль Дениса Мацуева В десятый раз известный пианист приглашает в Пермь своих друзей Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Мацуев

В марте в Перми пройдёт уже десятый Международный фестиваль Дениса Мацуева. Проводят его Пермская краевая филармония и пианист Денис Мацуев, сообщает «Новый компаньон» .

Формируя программу своего юбилейного фестиваля, Денис Мацуев сделал ставку на имена друзей, с которыми связаны важные вехи в его личной биографии.

Так, в программе фестиваля — два больших концерта с участием Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. С этим коллективом и дирижёром у Мацуева связано важное событие: вместе они записали цикл видеоконцертов для европейского телеканала Mezzo.

В программе симфонических вечеров — фортепианные концерты Сергея Рахманинова и Эдварда Грига.

В концертах фестиваля примут участие лауреаты ХVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского: Денис Мацуев был лауреатом этого важнейшего в мире конкурса исполнителей классический музыки — он получил первую премию в категории «фортепиано» в 1998 году; а в 2019 году на XVI конкурсе он был председателем жюри в этой категории.

Ещё одна важная страница в творческой жизни патрона фестиваля — сотрудничество с благотворительным фондом «Новые имена». В юности он был стипендиатом этого фонда и до сих пор благодарен за возможности в совершенствовании мастерства, которые открыла ему эта стипендия. С 2011 года он является президентом фонда и активно работает с одарёнными детьми. Во время фестиваля в Перми пройдёт конкурсный отбор новых стипендиатов фонда, а в Дягилевской гимназии состоится гала-концерт победителей.

Разумеется, в программе фестиваля есть сольный концерт Мацуева в Органном зале, а на закрытии состоится джазовый концерт, в котором будут участвовать друзья Мацуева и музыкальные вундеркинды.

Юбилейный международный фестиваль Дениса Мацуева (все концерты — 6 +) пройдёт в Пермской филармонии с 19 по 22 марта 2020 года.