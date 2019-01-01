«Промобот» приступил к работе в московском аэропорту Внуково Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива редакции

Пермский производитель роботов Promobot совместно с компанией GoldenSIM создал ID.Robot для продажи sim-карт. Робот уже начал работу в московском аэропорту Внуково, где реализует sim-карты одного из мобильных операторов.

Главной особенностью стала возможность самостоятельной выдачи sim-карт благодаря технологии удалённой самоидентификации. Она позволяет абоненту регистрировать карту самостоятельно, без взаимодействия с «живым» оператором — через мобильное приложение. Пользователю достаточно получить sim-карту у робота, скачать приложение и зарегистрировать её. Робот поможет на всех этапах: объяснит, как скачать приложение и зарегистрироваться, а также поддержит разговор на любую тему с помощью вопросно-ответной системы и лингвистической базы.

В аэропорту Внуково робот сможет работать с туристами: он знает 10 языков.

Олег Кивокурцев, директор по развитию Promobot:

— Робот — это самый надёжный сотрудник в индустрии сервиса. Он не опаздывает на работу, никогда не отвлекается, не болеет, не уходит в отпуск, у него всегда отличное настроение. Мы идём к тому, чтобы исключить все ошибки человеческого фактора из обслуживания. Нам важно, что именно робот может быть первым, с кем заговорит гость Москвы после выхода из самолёта. Мы добились того, что только в российском аэропорту туриста может встречать робот.