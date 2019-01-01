В 2019 году судебные приставы Прикамья арестовали 924 автомобиля Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2019 году судебные приставы Пермского края арестовали 924 автомобиля должников общей стоимостью около 400 млн руб.

При этом не все должники согласились добровольно предоставить имущество судебному приставу. В связи с этим приставы самостоятельно разыскали и арестовали 100 автомобилей.

Самыми дорогостоящими арестованными автомобилями стали Range Rover за 5 млн руб. и Toyota Land Cruiser за 4 млн руб.

Дороже всех с торгов были проданы арестованные за долги владельцев Lexus GX и Audi A7. В результате их продажи взыскатели получили 1,2 млн руб. и 1,1 млн руб. соотвественно.

Всего на реализацию в 2019 году был передан 341 автомобиль на сумму 124 млн руб., в результате продажи 81 транспортного средства взыскателям перечислен 21 млн руб. Ещё 92 машины на 26 млн руб. приняты взыскателями в счёт погашения долга.