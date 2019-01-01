Дмитрий Енцов журналист Мэрия Перми назвала участок в Орджоникидзевском районе более подходящим для аквапарка Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы 28 января заместитель главы горадминистрации Виктор Агеев сообщил, что на сегодняшний день остаются две приоритетные площадки для строительства аквапарка.

Это участок на ул. Калинина, 84а в Кировском районе и участок на ул. Щербакова, 102 в Орджоникидзевском районе Перми.

По словам Виктора Агеева, это краевой проект и именно край будет искать финансирование, но, по его мнению, участок в Орджоникидзевском районе наиболее приспособлен для реализации проекта.

Напомним, в конце декабря ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» объявило торги на разработку проектно-сметной документации для строительства аквапарка. Стоимость контракта — 199 млн руб. Итоги должны быть подведены 4 февраля.