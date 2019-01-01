Прокуратура края потребовала от главы Перми устранить нарушения в сфере ЖКХ Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края обобщила состояние законности в сфере исполнения органами местного самоуправления Перми обязанностей по проверке управляющих компаний к отопительному сезону 2019—2020 гг.

Напомним, в Перми произошло несколько аварий на теплосетях. В результате одной из них на ул. Советской Армии, 21 кипятком затопило мини-отель «Карамель», где погибли пять человек. На ул. Уральской, 113 также затопило подвал, где располагались коммерческие организации. В связи с этим прокурор Пермского края поручил проверить объекты с массовым пребыванием людей.

Как установил надзорный орган, факты порывов на тепловых сетях свидетельствуют о ненадлежащем исполнении обязанностей ответственными лицами территориальных администраций Перми. Для предотвращения подобных ситуаций главе Перми внесено представление.

В акте прокурорского реагирования прокуратура потребовала незамедлительно организовать комиссионную ревизию всех вводов инженерных коммуникаций в подвалах жилых домов, принять меры, направленные на понуждение управляющих компаний к обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона, привлечь виновных лиц к ответственности.

Как пояснили в администрации Перми, в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ, ресурсоснабжающие организации ежегодно проверяют готовность домов к началу отопительного сезона и выдают соответствующие акты.

На основании действующего законодательства департаментом ЖКХ и районными администрациями осуществляется проверка паспортов готовности, где основным требованием является наличие опрессовки. Соответствующий акт дому по улице Советской Армии, 21 был выдан.



