Дмитрий Енцов журналист Депутаты Пермской городской думы приняли повышение тарифа на проезд до 26 руб. Новые цены вступают в силу уже 1 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании проголосовали во втором (окончательном) чтении за внедрение транспортного меню на общественном транспорте города уже с 1 февраля этого года.

Фактически это означает повышение проезда в общественном транспорте с 20 до 26 руб. При этом добавляется возможность оплачивать проезд с помощью транспортных карт с разной продолжительностью действия.

Обсуждение вопроса заняло более полутора часов, при этом категорически против повышения тарифа выступили лишь три депутата (Вероника Куликова, Александр Филиппов, Геннадий Сторожев).

В частности, Вероника Куликова заявила, что повышать тариф до окончания всех контрактов (заканчиваются к июлю 2020 года) нецелесообразно, так как перевозчики в этот период будут спокойно забирать себе эти дополнительные 6 руб. «не повышая качество услуги».

Геннадий Сторожев отметил, что тариф в 20 руб., установлен при городском бюджете в 22 млрд руб., «теперь же бюджет 40 млрд руб., а тариф будет 26 руб.». «Где логика?», — риторически спросил депутат.

Глава Перми Дмитрий Самойлов заявил, что повышение тарифа — необходимый шаг:

«Когда мы «заходили» в этот вопрос, то было два варианта — засунуть голову в песок и сделать тариф нерегулируемым. Примеры этого есть в городах со схожим количество населения и там тариф 30 руб. Второй вариант — сделать весь автопарк полностью муниципальным. Но тогда нужно было бы закупать примерно 600 автобусов».

По его словам, был выбран третий вариант, когда есть доля муниципального транспорта — сейчас 20%, к концу года планируется до 28%.

Первый зампредседателя гордумы Дмитрий Малютин, отметил, что последний раз тариф повышался четыре года назад (с 16 до 20 руб.) и по объективным экономическим причинам он уже не соответствует реальностям. Поэтому нынешний шаг — компромисс, хотя городской бюджет даже при этом повышении продолжить покрывать «недосдачу» (прогнозируется 848 млн руб. только за этот год).

Но он раскритиковал подход мэрии к обсуждению вопроса: «Если уж депутаты не понимали почему повышается именно до 26 руб., то что говорить о населении».

Напомним, мэрия в прошлом году предлагала повысить тариф до 28 руб., но на октябрьское пленарное заседание был вынесен компромиссный вариант в 26 руб. Предполагалось, что такая цена за одну поездку будет действовать уже с 1 декабря 2019 года. Но впоследствии глава Перми Дмитрий Самойлов предложил перенести повышение на 1 февраля 2020 года. В итоге проект решения гордумы было решено «разбить» на два чтения, первое и было принято.

Одновременно с повышением стоимости проезда вводится и тарифное меню, то есть возможность варьировать стоимость проезда для пассажира в случае использования для оплаты проездных (транспортных карт) и банковской карты.

В частности, городские власти предлагают ввести пять видов проездных для нельготных категорий. Проездной на сутки будет рассчитан на пять поездок и обойдётся в 130 руб.

Скидки начинаются со второго вида проездного — на 60 поездок. В этом случае его обладатель получит скидку в 10%. То есть одна поездка обойдётся в 23,4 руб.

Ещё один вид проездного — на месяц. Он рассчитан на 101 поездку. В этом случае каждая из них обойдётся в 22,1 руб.

Проездной на три месяца рассчитан на 303 поездки по 20,8 руб. каждая.

Самый длительный проездной — на год. Рассчитан на 1212 поездок по 15,6 руб. каждая. Такой проездной обойдётся в 18 тыс. 907 руб.

В горадминистрации сообщили, что приобрести карту-проездной можно будет в отделениях «Почтобанка» в 50 точках (планируется расширить до 150 точек). Её стоимость — 50 руб.

Что касается льготных проездных (для учащихся школ, студентов и пенсионеров), то предполагаются следующие скидки: на действующие проездные на 30 поездок в месяц — 30%-ная скидка. То есть одна поездка обойдётся в 18,2 руб. Скидка в 40% — на 60 поездок в месяц (15,6 руб.), и 50% на 90 поездок в месяц (13 руб.).

В случае оплаты проезда банковской картой поездка обойдётся в 24 руб. Но проблема в том, что если проездные должны принимать абсолютно на всех маршрутах с 1 февраля вне зависимости муниципальный маршрут или частный (в департаменте транспорта обещали, что все валидаторы готовы к работе), то с банковскими картами сложнее. Сейчас их принимают на 30% автобусных маршрутах и всех трамвайных, 100% маршрутов «покроет» такая услуга только с июля 2020 года.











