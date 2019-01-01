«Метафракс» выстраивает философию культуры производства Поделиться Поделиться Твитнуть

Компанию «Метафракс» с рабочим визитом посетила первый заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Елена Дегтярёва, которая высоко оценила ход реализации на предприятии национального проекта по повышению производительности труда и поддержке занятости.

С директором по финансам и экономике «Метафракса» Еленой Ветлужских, советником председателя Совета директоров Марией Коноваловой, главным механиком Александром Еске и представителями проектной группы руководитель побывала в ремонтном цехе компании, ставшем стартовой площадкой проекта.

В национальный проект по повышению производительности труда и поддержке занятости компания «Метафракс» вошла в сентябре прошлого года. В декабре были подведены итоги первых трех месяцев работы в рамках программы.

Елена Ветлужских, директор по финансам и экономике ПАО «Метафракс», руководитель проекта:

— Результатом реализации проекта будет оптимизация ремонтных процессов — они станут эффективнее, быстрее и проще, в производственных подразделениях станет чище и безопаснее. При этом, добившись оптимизации, мы не ставим нашей целью сокращение персонала. В Пермском крае мы далеко не первые, кто вступил в данный проект, — десятки компаний сегодня реализуют программу производственной эффективности. Но точно могу сказать, что оптимизировать именно ремонтные процессы «Метафракс» начал первым. Пилотным цехом стал ПОРОТЦ, в дальнейшем мы поэтапно планируем внедрить программу производственной эффективности в цехе электроснабжения и цехе по обслуживанию и ремонту автоматизированных систем управления. В идеале, культура непрерывных улучшений должна стать культурой всего нашего предприятия.

За время реализации проекта в компании намерены сформировать особую философию культуры производства. В работу активно включены топ-менеджеры, главные специалисты и персонал предприятия.

Елена Дегтярёва, первый заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края:

— На «Метафраксе» реализуется новый подход к организации рабочего процесса через повышение производительности труда с акцентом на работу ремонтной службы. Реализация проекта в дальнейшем позволит обеспечить непрерывную работу всего комплекса с учётом вновь вводимых мощностей, в частности комплекса «Аммиак-карбамид-меламин». Таким образом, при увеличении количества обслуживаемых направлений, а также при сохранении штатной численности ремонтной службы, подразделение сможет выполнить поставленные перед ним задачи.

По словам Марии Коноваловой, «Метафракс» поддерживает многие федеральные и региональные инициативы министерства промышленности и торговли.

Мария Коновалова, советник председателя совета директоров ПАО «Метафракс»:

— Это системное продуктивное сотрудничество. За последние два года предприятие и регион подписали два специвестконтракта, реализуется проект по повышению производительности труда, в рамках промкооперации подписана дорожная карта по взаимодействию с промышленным комплексом региона, в ближайшее время планирует подписание соглашения о получении займа с Фондом развития промышленности. Мы видим существенную поддержку со стороны региональных властей»

Спустя три месяца реализации программы в цехе уже есть первые результаты. На пилотном участке упорядочили место длительного хранения арматуры, освободили рабочее пространство в зоне приёмки и выдачи арматуры, организовали систему её учета в цехе и на складах, вошли в активную фазу по реализации первых шагов системы 5С — сортировка и соблюдение порядка.

Параллельно с эталонным участком проектная группа начала работу в рамках реализации проекта по другим направлениям. За несколько месяцев специалистам предстоит освоить наработанные практики во всех отделениях ремонтного цеха.

Напомним, с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная, в 2018 году получившая статус национального проекта федеральная программа «Производительность труда». Участие в проекте обеспечивает предприятиям серьёзные меры поддержки. Речь не только о создании и развитии бережливого производства, но и о цифровизации и автоматизации труда. Также выделяются субсидии на обучение специалистов и создание так называемых центров компетенций. В 2018 году на это направление было предусмотрено 129 млн руб. В Пермском крае подписано более 50 соглашений с предприятиями об участии в этом национальном проекте (всего до 2024 года запланировано подписать 141 соглашение).

Источник — пресс-служба ПАО «Метафракс»