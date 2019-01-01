Дмитрий Енцов журналист Количество автобусов от Перми I увеличат с 28 января Поделиться Поделиться Твитнуть

В пиковые часы будет увеличено количество автобусов со станции Пермь I уже со вторника, 28 января. Как уточнил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, 27 января суммарное количество микроавтобусов, следующих от Перми I, составило 20 единиц, с 28 января их будет 28. Он также отметил, что после ремонта путепровода на ул. Монастырской (работы должны быть осуществлены в этом году) от вокзала будут вновь курсировать большие автобусы. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатной пересадкой на автобус при наличии билета на электричку.

Напомним, с 27 января движение поездов и электричек от Перми I до Перми II закрыто. Поезда перенаправлены на правобережные пути. Электрички следуют до конечной станции Пермь II со стороны Главного направления и до станции Пермь I со стороны Горнозаводского направления.