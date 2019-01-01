Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 28 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Проекты по наследству. Главные события — 2020. Памятка новому губернатору.

«Фаза стабильности в экономике затянулась». Президент Пермской ТПП Олег Жданов — о стагнации, давлении на бизнес и качелях ренационализации.

«Упрощёнка», патент и транспортный коллапс. Что происходит с бизнесом после отмены ЕНВД.

«Оспорить налоговые проверки удаётся лишь в 10% случаев». Декан экономического факультета ПГНИУ Михаил Городилов — о трендах налогового контроля.

Боты, фейки, кладбище. Как изменились пермские телеграм-каналы за два года.

Снюс детства. Почему законопроект о снюсах не остановит их распространение.

Спасибо Абрамовичу за наше счастливое будущее. На Градостроительном совете при главе Перми обсудили проект новой сцены Пермского театра оперы и балета.

«Театр должен стать порталом». Автор проекта новой сцены Пермского театра оперы и балета Андрейа Стойич рассказал, какие смыслы вкладывает в эту работу.

Победить планшет. Руководитель детского сада «Конструктор успеха» Надежда Голиней — о том, как отвоевать детей у гаджетов.

Чудовищно вкусная «Медуза». Колонка Олега Андрияшкина.

«Любое общество ждёт от элиты благородства». С социологом Олегом Лысенко мы поговорили о том, почему фильм «Холоп» можно расценивать как маркер отношений между бедными и богатыми в современной России.

Не прошло ещё время чудес. Размышления Юлии Баталиной по поводу афиши культурных событий наступившего года.

У каждого должен быть свой круг. В Перми начался ещё один новый год — выставочный.