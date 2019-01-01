Прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в пермской гостинице Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Мотовилихинского района Перми проверила соблюдение в гостинице «Горница» (Пермь, ул. Лебедева ,16) требований пожарной безопасности и антитеррористической защищённости. На объекте выявлены многочисленные нарушения, сообщает телекомпания «ВЕТТА».

В частности, в гостинице не обеспечено дублирование сигнала пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны, отсутствуют аварийное освещение на путях эвакуации и инструкция о мерах пожарной безопасности, помещения гостиницы не отделены противопожарными перегородками и прочее.

Кроме этого, допущены нарушения требований к антитеррористической защищённости объекта: не разработаны документы по организации охраны и пропускного режима, не обеспечена подготовка работников к действиям во время ЧС и ЧП, отсутствуют системы видеонаблюдения, экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и охранного освещения.



По итогам проверки прокурор направил в суд исковое заявление о приостановлении деятельности до устранения нарушений.