ЖК «Атмосфера» — дом готовится к вводу в эксплуатацию Поделиться Поделиться Твитнуть

В декабре 2019 года на строительной площадке ЖК «Атмосфера» (1) в микрорайоне Владимирском завершились все строительно-монтажные работы и началась стадия сдачи дома государственным надзорным органам. А в преддверии Нового года застройщик получил акт итоговой проверки и заключение Инспекции государственного строительного надзора Пермского края о том, что ЖК «Атмосфера» соответствует требованиям проектной документации.

Следующий, завершающий этап строительства — это ввод дома в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию — это официальный документ, который свидетельствует о завершённости всех строительных работ. Застройщик планирует получить его в первом квартале 2020 года. Именно после получения данного документа застройщик будет иметь право приступить к самой долгожданной для дольщиков процедуре — передаче квартир. Для этого каждому дольщику необходимо:

1. Завершить финансовые расчёты по договору с застройщиком путём подписания с застройщиком протокола согласования площади и цены и зарегистрировать его в Росреестре. Итоговая площадь квартиры берётся из технического паспорта, который застройщик получает после выдачи акта итоговой проверки и заключения ИГСН.

2. Записаться на приёмку квартиры по тел. 257-17-17 после того, как на сайте www.atmosferaperm.ru будет размещено разрешение на ввод в эксплуатацию. В назначенное время подойти на приёмку квартиры.

Важно! На подписании акта приёма-передачи квартиры должны присутствовать все участники долевого строительства, указанные в договоре, или представители дольщика(-ов) с нотариально удостоверенной доверенностью, за исключением несовершеннолетних детей, при этом нотариальная доверенность должна быть предоставлена в отдел продаж за два дня до приёмки квартиры.

При себе необходимо иметь:

• паспорт (нотариальную доверенность при представлении интересов дольщика);

• копию договора долевого участия/уступки прав требования;

• зарегистрированный в Росреестре протокол согласования площади;

• справку о выполнении финансовых обязательств перед застройщиком.

Важно! Обращаем ваше внимание на то, что подписание акта приёма-передачи квартиры осуществляется только после регистрации протокола в Росреестре и завершения финансовых расчётов с застройщиком.

В настоящий момент идёт процесс передачи дома от застройщика управляющей компании, ведутся работы по финишной настройке инженерных систем, организация работ эксплуатационных и сервисных служб.

Если вы ещё не забронировали квартиру в ЖК «Атмосфера», то вам необходимо:

— связаться с менеджером отдела продаж;

— посетить в удобное для вас время объект для выбора максимально комфортной планировки, видовых характеристик квартиры и предпочтительного этажа;

— забронировать выбранную квартиру;

— запустить процедуру оформления сделки.

Менеджер отдела продаж окажет вам бесплатную консультацию по юридическим вопросам, связанным с продажей вторичного жилья, использованием средств государственных субсидий в качестве первоначального взноса при покупке квартиры, поможет с выбором банка с подходящими заёмщику условиями, включая семейную ипотеку по ставке от 4,5%. (2)

При покупке квартиры в ЖК «Атмосфера» PAN City Group (3) предлагает дополнительную услугу по реализации имеющегося на вторичном рынке объекта недвижимости на льготных условиях с обеспечением полной юридической чистоты сделки.

Приобретая недвижимость сейчас, вы покупаете квартиру в готовом доме по цене строящегося, с заселением в первом квартале 2020 года. Предложение ограничено.

Узнайте подробности в офисах продаж компании PAN City Group по тел. (342) 257-17-17 и по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж (БП «Морион»).

1. ЖК «Атмосфера» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 21. Застройщик — ООО СЗ «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте pancityproject.ru и atmosferaperm.ru, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства по адресу наш.дом.рф.

2. Ставка 4,5% годовых применяется при наличии страхования по программе «Семейная ипотека»; предоставляется для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (второй и/или последующий ребёнок), при приобретении готового/строящего жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц либо на рефинансирование ранее полученных кредитов, соответствующих указанным условиям. Минимальная сумма кредита — 500 тыс. руб. Максимальная сумма кредита — до 12 млн руб. для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн руб. — для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Срок кредита — от 36 до 300 месяцев. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заёмщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8-800-333-78-90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 08.11.2019. ПАО «Промсвязьбанк»; Генеральная лицензия Банка России № 3251.

3. ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

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