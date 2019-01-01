Дмитрий Енцов журналист Количество автобусов до Перми I дополнительно увеличат Поделиться Поделиться Твитнуть

Количество автобусов, курсирующих по маршрутам №2 (Пермь I — Пермь II) и №51 (Пермь I — ЦУМ) будет увеличено дополнительно. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации Перми со ссылкой на главу города Дмитрия Самойлова.

«К сегодняшнему дню мы уже увеличили количество автобусов на маршрутах №2 и №51 в два раза. До этого дня на них работало по пять машин, сегодня – по 10. С утра мы смотрим, сколько человек приехало на электричках, как они распределились по автобусам. Принято управленческое решение увеличить их количество с завтрашнего дня: поскольку пиковая нагрузка приходится на утро (порядка 600 пассажиров), вывозить людей будут 20—25 автобусов», — цитирует Дмитрия Самойлова пресс-служба.

Напомним, с 27 января движение поездов и электричек от Перми I до Перми II закрыто. Поезда перенаправлены на правобережные пути. Электрички следуют до конечной станции Пермь II со стороны Главного направления и до станции Пермь I со стороны Горнозаводского направления.