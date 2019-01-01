Дмитрий Енцов журналист Пермь посетят именитый хоккеист и знаменитый тренер Поделиться Поделиться Твитнуть

На этой неделе Пермь посетят известный экс-хоккеист Андрей Коваленко и знаменитый хоккейный тренер Владимир Юрзинов. Как сообщили в минспорта, они приглашены на «Кубок поколения — 2020», который состоится 1 февраля.

Коваленко является олимпийским чемпионом-92 и серебряным медалистом Олимпиады-98. Юрзинов как игрок стал двукратным чемпионом мира, как тренер он известен тем, что возглавлял сборную России на Олимпиаде-98 в Нагано, где в финале сборная уступила Чехии.

Кроме того, в качестве тренера он приводил к чемпионству в России московское «Динамо», а в Финляндии — клуб «ТПС».

Матч на Кубок поколения состоится в Ледовом дворце спортивного комплекса им. В. П. Сухарева в 16:45. Вход бесплатный.

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