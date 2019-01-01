Дмитрий Енцов журналист Аукционы по долгосрочным контрактам с автобусными перевозчиками планируется разделить на 24 лота Суммарно их работа оценивается в 26,9 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми подготовила проект перечня долгосрочных (на пять лет) контрактов с перевозчиками на обслуживание городских автобусных маршрутов.

Планируется, что аукционы по ним будут разбиты на 24 лота. И каждый из них включает несколько маршрутов, определённых по территориальному принципу.

Например, в лот №1 включены четыре маршрута, следующих из правобережной части Камы: №6 («Микрорайон Железнодорожный» — «Станция Пермь II»), №12 («Проспект Парковый» — «ОАО «Пермский завод силикатных панелей»), №39 («Микрорайон Оборино» — «Ласьвинские хутора»), №65 («Кооператив «Сосновый бор» — «Садовая» — «Берёзовая роща»).

Транспортная работа оценивается из её объёма и необходимого для этого финансирования. Так, в лоте №1 самый дорогой маршрут — №6. В период с 2020 по 2025 год на него планируется потратить 513 млн руб.

Самые же затратные среди всех маршрутов, по мнению мэрии, — №20 («Микрорайон Новый Крым» — «Детский дом культуры имени Кирова» — «Центральный рынок») и №77 («Микрорайон Лёвшино» — «Улица Мильчакова»). Стоимость транспортной работы по ним оценивается более чем в 1 млрд руб. каждый.

Отметим, что, по планам горадминистрации, новые контракты должны разыгрываться с апреля, а действовать — с июня. Общая сумма контрактов за пять лет сосатвит 26,9 млрд руб.