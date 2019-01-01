Дмитрий Енцов журналист «Горнолыжный экспресс» будет ходить от Перми I Поделиться Поделиться Твитнуть

С этой недели электричка №7128 маршрута Пермь II — Углеуральская («Горнолыжный экспресс») будет «стартовать» с Перми I. На эту же станцию будет прибывать обратно. Эту информацию подтвердили в региональном минтрансе.

Связано это с закрытием движения всех видов поездов по Горнозаводской ветке вдоль Камы с 27 января.

«Горнолыжный экспресс», как и прежде, будет осуществлять рейсы по официальным выходным и праздничным дням.

Из Перми выезжает в 7:00 по местному времени, прибывает на конечную станцию в 10:00. Далее пассажирам нужно пересесть на автобусный экспресс до горнолыжного центра «Губаха», посадка в него — в 10:10. Стоимость билета — 690 руб. в обе стороны, включая трансфер на автобусе.

Обратно электричка отправляется в 19:00, прибывает в Пермь в 22:30. Трансфер от горнолыжного центра до станции Углеуральская — в 18:20.

Напомним, с 00 часов понедельника, 27 января, полностью закрыта ветка вдоль Камы. Все электрички будут двигаться до конечной станции Пермь II со стороны Главного направления и Пермь I со стороны Горнозаводского направления. Поезда дальнего следования будут двигаться по правому берегу Камы без заезда на вокзал Пермь II.

Для перевозки пассажиров электричек ранее от вокзала Пермь I количество рейсов было увеличено в два раза. Кроме того, пассажиры электричек смогут совершить одну бесплатную пересадку, предъявив в автобусах билет на электричку.

Напомним, от Перми I следуют автобусы №2 «Станция Пермь I» — «Станция Пермь II», №51 «Станция Пермь I» — «ЦУМ». От расположенного чуть выше «Завода им. Шпагина» с ул. Советской курсирует автобус №3 до микрорайона Нагорного.