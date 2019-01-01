Сергей Онорин корреспондент «Парма» набирает обороты Пермяки в гостях переиграли саратовский «Автодор» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская команда одержала третью победу подряд в рамках Единой лиги ВТБ и вышла на 9-е место в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ. «Автодор» (Саратов) — «Парма» (Пермь) — 78:85 (15:18, 19:21, 28:20, 16:26). Самыми результативными игроками в составе «Пармы» стали: М. Мейерис — 23 очка (10 подборов), А. Юшкевичюс — 16 (5 передач), Э. Жукаускас — 14 (7 подборов).

Баскетболисты «Пармы» захватили преимущество с первых минут встречи — к первому перерыву они вели в счёте с разницей три очка. Вторая четверть прошла в том же ключе — по итогам первой половины матча счёт на табло был 39:34 в пользу пермяков.

В третьей десятиминутке хозяевам площадки удалось перехватить инициативу и не только отыграть отставание, но и выйти вперёд на три очка. Однако в заключительной четверти «Парме» удалось совершить рывок в 13 очков, который и решил исход встречи.

Казис Максвитис, главный тренер «Пармы»:

— Очень рады, что удалось одержать такую сложную рабочую победу на выезде. Мы серьёзно готовились к матчу в Саратове. На протяжении большей части встречи контролировали ситуацию и хорошо защищались, что и стало ключом к победе. В третьей четверти именно из-за ошибок в защите несколько потеряли нити игры. Но я очень доволен тем, что команда показала характер и вернулась в игру.

Предраг Крунич, главный тренер «Автодора»:

— Считаю, мы в целом показали солидную игру в защите. Но для того чтобы выиграть, необходимо было забивать свои броски. Во второй половине мы лучше сыграли в нападении, но в защите допустили ряд ошибок, которыми такая опытная команда, как «Парма», воспользовалась в ключевых моментах. Спасибо болельщикам за поддержку, которая была для нас очень важной. Парни прилагали все силы для победы, но сегодня «Парма» была сильнее.

В прошедшие выходные дни в Единой лиге ВТБ состоялоиь ещё пять матчей. Вот их результаты: «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 94:79, «Астана» (Казахстан) — «Зелёна Гура» (Польша) — 92:80, БК «Нижний Новгород» — ЦСКА — 84:93, «ЦМОКИ-Минск» (Беларусь) — БК «Химки» — 80:94, «Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 75:86.

Следующий матч Единой лиги ВТБ «Парма» проведет 2 февраля в Красноярске с местным «Енисеем» (0+).