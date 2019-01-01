Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» в Нур-Султане обыграл фарм-клуб «Барыса» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ХК «Молот-Прикамье» прервал серию поражений в регулярном чемпионате ВХЛ. В очном противостоянии 26 января обыгран нур-султанский «Номад» со счётом 1:2.

Пермяки пропустили шайбу в конце первого периода. Однако точным броском Артёма Маркова восстановили равенство в середине второй части игры. Третий период и овертайм победителя не выявили, а в серии буллитов сильнее оказались гости.

Победой в Нур-Султане команда Павла Десяткова прервала трёхматчевую серию поражений, занимая 23-ю позицию в турнирной таблице ВХЛ.

Следующую игру «молотобойцы» проведут 28 января в Караганде, где продолжат турне по Казахстану противостоянием с местной «Сарыаркой».

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