Дмитрий Енцов журналист Прокуратура проверит техсостояние автобусов и медосмотры водителей после ДТП в Нытвенском округе Поделиться Поделиться Твитнуть

После крупного ДТП, произошедшего с рейсовым автобусом и двумя автомобилями в Нытвенском городском округе утром 26 января, прокуратура проведёт проверку.

«В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка всем должностным лицам по реализации полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения и благоустройства на данном участке дороги, соблюдения режима труда и отдыха водителей автобусов, организацей прохождения ими предварительных, периодических — предрейсовых и послерейсовых — медицинских осмотров, технического состояния транспортных средств перед выпуском на линию, проведением с водительским составом обязательных мероприятий и инструктажей, предусмотренных законодательством», —сообщили в краевой прокуратуре.

Кроме того, СУ СК РФ по Пермскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

Напомним, по данным ГИБДД, ДТП произошло в 8:30 на 414-м км трассы М7 «Волга» (в районе поворота на Оханск).

Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса КАВЗ (по первоначальной информации, маршрута Пермь — Очёр, но по уточнённой информации, Чайковский — Пермь, —ред.) выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai. В этот же грузовик врезался легковой Opel, который ехал в попутном направлении.

По информации минздрава, в ДТП пострадали 15 человек, в том числе шестилетняя девочка. Трое пациентов находятся в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести, и девять человек в итоге отпущены домой.