Дмитрий Енцовжурналист
Прокуратура проверит техсостояние автобусов и медосмотры водителей после ДТП в Нытвенском округе
После крупного ДТП, произошедшего с рейсовым автобусом и двумя автомобилями в Нытвенском городском округе утром 26 января, прокуратура проведёт проверку.
«В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка всем должностным лицам по реализации полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения и благоустройства на данном участке дороги, соблюдения режима труда и отдыха водителей автобусов, организацей прохождения ими предварительных, периодических — предрейсовых и послерейсовых — медицинских осмотров, технического состояния транспортных средств перед выпуском на линию, проведением с водительским составом обязательных мероприятий и инструктажей, предусмотренных законодательством», —сообщили в краевой прокуратуре.
Кроме того, СУ СК РФ по Пермскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Напомним, по данным ГИБДД, ДТП произошло в 8:30 на 414-м км трассы М7 «Волга» (в районе поворота на Оханск).
Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса КАВЗ (по первоначальной информации, маршрута Пермь — Очёр, но по уточнённой информации, Чайковский — Пермь, —ред.) выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai. В этот же грузовик врезался легковой Opel, который ехал в попутном направлении.
По информации минздрава, в ДТП пострадали 15 человек, в том числе шестилетняя девочка. Трое пациентов находятся в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести, и девять человек в итоге отпущены домой.