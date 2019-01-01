Дмитрий Енцов журналист В Перми на неделе ожидается похолодание до -27° Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщают Гидрометцентр РФ и ГИС-Центр ПГНИУ, эта неделя в Перми ожидается морозной. Резкое понижение температуры ожидается с понедельника, 27 января, до ночи на четверг, 30 января.

За это время температура воздуха опустится с -7° сначала до -15°. Пик холодов ожидается со вторника на среду, когда в ночное время температура может достигнуть -27°.

Затем начнётся такое же резкое потепление. Комфортная температура воздуха будет уже днём в четверг, 30 января, — до -7°.