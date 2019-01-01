Дмитрий Енцов журналист Сериал по роману Алексея Иванова выиграл премию «Золотой орёл» Поделиться Поделиться Твитнуть

Сериал «Ненастье», снятый по роману писателя Алексея Иванова, получил одну из главных кинопремий России — «Золотой орёл». Церемония награждения состоялась 25 января на «Мосфильме».

Сюжет сериала и романа навеян в том числе реальным преступлением инкассатора Алаксандра Шурмана, который в 2009 году похитил у банка 250 млн руб. На сайте «Кинопоиск» рейтинг сериала составляет 7,1, на сайте IMDb: — 7.2. Возрастной рейтинг — 16+. Режиссёром сериала стал Сергей Урсуляк.