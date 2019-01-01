Сергей Данилов В двадцати домах Свердловского района на сутки отключили воду Поделиться Поделиться Твитнуть

Из-за аварии в Свердловском районе Перми в двадцати жилых домах отключили воду. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

С 9:30 25 января до 9:30 26 января из-за ремонтных работ на ул. Народовольческой, 40 воды не будет в домах по адресам: Народовольческая, 23, 28, 33, 37, 39, 42, 46; Революции, 3, 3/1, 3/2, 3/4, 3/4б, 3/4в, 3/5, 3/6, 3/7, 3г, 5, 5/1, 5а.

По поводу отключения холодной воды, аварийных ситуаций на водопроводе и канализации можно обращаться в «Новогор-Прикамье» круглосуточно по номерам (342) 2100-680 или 068 (со стационарных телефонов).