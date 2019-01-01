Сергей Данилов Пермские спасатели спасли трёх рыбаков Поделиться Поделиться Твитнуть

Утром 25 января на реке Кама в Кировском районе около СНТ «Крымский» трое рыбаков находились на тонком льду и не могли самостоятельно вернуться на берег. Им потребовалась помощь спасателей, сообщают в пресс-службе администрации Перми.

На место оперативно выехали сотрудники Пермской городской службы спасения. При помощи резиновой лодки и судна на воздушной подушке они доставили трех рыбаков на берег, пострадавших нет.