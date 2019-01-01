Сергей Данилов Железнодорожное движение на участке Пермь I — Пермь II закрывается на следующей неделе Соответствующий приказ подписан в РЖД Поделиться Поделиться Твитнуть

Минтранс Пермского края сообщает о прекращении АО «РЖД» и Пермской пригородной компанией перевозок на участке Пермь I — Пермь II со следующей недели.

Все перевозки будут осуществляться до конечной станции Пермь II со стороны Главного направления и Пермь I со стороны Горнозаводского направления.

Для обеспечения комфортного передвижения пассажиров количество автобусных рейсов от Перми I увеличено в два раза.

В министерстве напоминают, что пассажиры пригородных поездов могут продолжить путь от станции Пермь I до центра города и станции Пермь II на одном из городских автобусов: автобусный маршрут №2 «Станция Пермь II» — «Станция Пермь I», автобусный маршрут №51 «Станция Пермь I» — «ЦУМ». Пассажиры пригородных электропоездов могут совершить одну бесплатную пересадку при предъявлении билета, приобретённого в Пермской пригородной компании.



