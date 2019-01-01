Наталья Тимофеева журналист В Кунгуре сотрудники детского сада и управления образования причинили ущерб бюджету края на 7,8 млн руб. Ранее на заведующую детским садом завели уголовное дело Поделиться Поделиться Твитнуть

В конце ноября 2019 года пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что правоохранительные органы возбудили в отношении заведующей детским садом, который сейчас является структурным подразделением МАОУ «СОШ №13», уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Дело возбудили после того, как Кунгурская городская прокуратура на основании коллективного обращения воспитателей МАОУ «Средняя образовательная школа №13» провела проверку. По версии следствия, заведующая детским садом в 2016—2018 годах умышленно завышала контингент воспитанников, ежегодно вписывая в табель посещаемости более 40 «несуществующих» воспитанников. Это позволяло получать больший объём финансирования из бюджета Пермского края и бюджета города Кунгура. В результате за три года из бюджетов различных уровней на счета образовательной организации поступило более 8 млн руб., которыми заведующая детским садом распорядилась по своему усмотрению.

В четвёртом квартале 2019 года Контрольно-счётная палата (КСП) Пермского края тоже проверила, насколько законно и эффективно в детском саду расходовали субсидии, выделенные Кунгурскому городскому округу из бюджета Пермского края. В результате КСП выявила нарушения на 9 млн руб. Причём из них 7,8 млн руб. подлежат возврату в бюджет Пермского края в качестве компенсации ущерба, причинённого бюджету региона.

Согласно информации КСП, в 2016 году ущерб бюджету края составил 1 млн руб., в 2017-м — 2,8 млн, а в 2018-м — 3,8 млн руб. Причём ущерб был причинён даже в первом полугодии 2019 года (8,4 тыс. руб.). Аудиторы объясняют это тем, что в управлении образования администрации Кунгурского городского округа не внесли вовремя изменения в муниципальное задание на 2019 год, уменьшив число воспитанников на 21 человек. В результате объём муниципальной услуги вновь оказался завышен.

В КСП отметили, что управление образования также должным образом не вело учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам общего образования. В результате в списках детей в МАОУ «СОШ №13» некоторые дети были учтены по два или три раза. Также в список воспитанников были включены дети, которых в этот детский сад даже не зачисляли, и уже отчисленные воспитанники. Некоторые дети были одновременно включены в списки как детского сада, так и школы, и пр.

В детском саду КСП обнаружила 119 нарушений по заполнению журнала приёма заявлений о зачислении ребёнка в детский сад и по ведению книги учёта движения воспитанников. В результате нарушений требований порядка приёма на обучение в детском саду бюджету Пермского края причинён ущерб в общей сумме 1,6 млн руб. За то, что детский сад получал деньги на не посещающих учреждение учеников, сумма ущерба, причинённого бюджету Пермского края, составила 4,7 млн руб.

По итогам проверки КСП направила в адрес управления образования администрации Кунгура и МАОУ «СОШ №13» представления с просьбой устранить выявленные нарушения и недостатки. Например, нужно принять меры по взысканию в бюджет края 7,8 млн руб., провести проверку всех образовательных организаций Кунгура, сверить списки посещающих образовательные организации детей, следить за актуальностью списков, вовремя вносить изменения в муниципальное задание, а также привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.

Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен в прокуратуру Пермского края для рассмотрения вопроса о необходимости принятия мер прокурорского реагирования. Также отчёт направили в межмуниципальный отдел МВД России «Кунгурский» для приобщения к материалам уголовного дела.