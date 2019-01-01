Евгения Пастухова выпускающий редактор Главу Юрлы переизбрали единогласно Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся 24 января заседании думы Юрлинского муниципального округа депутаты поддержали действующую главу территории Татьяну Моисееву. За неё проголосовали все 15 депутатов.

Татьяна Моисеева руководит территорией с 2011 года.

Напомним, по итогам выборов в думу преобразованного муниципалитета Юрла показала лучший результат в Коми округе. Все 15 мест заняли представители партии «Единая Россия».