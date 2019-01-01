Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Иконы, фарфор, гербарии В выставочном плане Пермской художественной галереи на 2020 год есть не только живопись и графика Поделиться Поделиться Твитнуть

Выставочный план Пермской государственной художественной галереи на 2020 год полностью составлен и утверждён. В него входят только основные выставки; кроме них возможны меньшие, камерные проекты, в том числе персональные и авторские.

Новый выставочный год начнётся в галерее 13 февраля с открытия проекта «Художники Перми. Эпохи и поколения» (6+), посвящённого истории изобразительного искусства Перми с 1940-х по 2000-е годы и состоящего из двух экспозиций: в одной — живопись, в другой — графика и декоративно-прикладное искусство. Окончание работы выставки — 19 апреля.

С 5 марта по 26 апреля в галерее будет экспонироваться выставка, которая уже стала знаменитой — «Засушенному верить» (6 +). Неожиданные свидетели страшного прошлого — растения. Что они могут рассказать современным людям о жизни заключённых ГУЛАГа? На основе гербария Государственного биологического музея им. К. А. Тимирязева, научных описаний растений-переселенцев, а также материалов партнёров проекта собраны свидетельства перемещений людей и растений во времена ГУЛАГа. Тема, казалось бы, весьма специальная, но выставка сделана красиво и очень эмоционально. В 2017 году проект «Засушенному — верить» стал победителем конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина в номинации «Открытая коллекция».

Выставочный проект «Спасибо, Пермь!» (6 +) приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Он пройдёт с 18 мая по август. Масштабная экспозиция объединяет экспонаты из коллекций трёх музеев, эвакуированных в Пермь в годы Великой Отечественной войны: Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина и Музея театрального искусства им. Бахрушина. Экспозиция живописи и графики виднейших российских художников XIX-XX веков будет состоять из трёх частей: каждый из представленных музеев получит отдельное пространство.

Выставка «С императорским вензелем и российской короной» (6+, 28 мая — 25 ноября) посвящена изделиям Императорского фарфорового завода и относится к серии выставок, составленных из редко экспонируемых предметов из запасников галереи. Коллекция галереи включает редкие произведения, связанные с эпохами правления всех российских императоров, и демонстрирует высокое качество русского фарфора, его видовое разнообразие от посуды до предметов роскоши, декоративных статуэток, ваз, лампионов, табакерок и т. д.

Проект «Внутри картины» (6+, 27 августа — 22 ноября) адресован детям. Его девиз: «Живопись — разная, искусство — интересное». Юные зрители погрузятся в «закулисье» изобразительного искусства; исследовательская программа рассказывает о том, как создаётся картина, что такое краски, какие они бывают, как работает художник и почему «язык» художественных произведений такой разный.

Выставка икон XIX — начала ХХ века «Новое время. Эпоха в иконных образах» (6+) пройдёт с середины октября 2020 года по февраль 2021-го. Это ещё одна выставка из фондов галереи. Она демонстрирует изменение техники иконописи, развитие стиля живоподобного письма, заложенного мастерами Оружейной палаты в XVII веке, а также сохранение византийской традиции в русской иконе.

Выставка, посвящённая русской теме в искусстве (6+, октябрь 2020 года — 14 февраля 2021-го) пока не получила названия. Масштабная экспозиция представит около сотни произведений живописи и графики знаменитых русских художников XIX-XX веков из фондов ПГХГ, в сюжетах и образах которых отразилось развитие идейно-философской мысли в России. Особая категория — произведения рубежа веков, где ярко проявились поиски национальной идеи.

Идея выставки современной анимации «Движение воображения» (6+, октябрь 2020 года — 14 февраля 2021-го) — познакомить посетителей с работами самых смелых и самобытных режиссёров и художников отечественной анимации. Будут представлены 14 фильмов российских авторов, а также дополнительные материалы к ним, которые обладают самоценностью современной графики. Это рабочие материалы, эскизы, раскадровки, кальки, рисунки, созданные в процессе разработки визуального решения фильма.

Последней в нынешнем году откроется выставка народного искусства, которая представит одну из самых редко показываемых фондовых коллекций галереи — этнографическую. В экспозицию войдут резьба и роспись по дереву, образцы ткачества, художественный металл, крестьянская керамика XIX-XX вв. Название для экспозиции ещё не придумано, сроки проведения — с ноября 2020 года по январь 2021-го (6+).