На комплексе АКМ «Метафракса» смонтирован 107-тонный конденсатор Поделиться Поделиться Твитнуть

В январе на строительной площадке комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» (АКМ) компании «Метафракс» в Губахе произведён монтаж 107-тонного конденсатора карбамата. В 2020 году планируется завершить все механические работы на площадке.

Подготовительные работы к основным операциям по монтажу агрегата стартовали в начале января. Подъём и монтаж конденсатора на высоте 44 м с помощь двух кранов грузоподъёмностью 600 и 250 тонн осуществили специалисты генерального подрядчика строительства комплекса АКМ компании «Уралэнергострой» и представители субподрядных организаций.

Строительство комплекса АКМ находится в активной фазе. По словам генерального директора «Метафракса» Владимира Даута, в первом полугодии 2020 года планируется пуск отделения водоподготовки и парового котла. Все механические работы на площадке в 2020 году будут полностью завершены. Ввод комплекса в эксплуатацию состоится в 2021 году.

17 января строительную площадку комплекса АКМ посетил экс-губернатор Пермского края Максим Решетников. Рабочая поездка на «Метафракс» стала его последним официальным визитом в должности главы региона, так как 21 января президент Владимир Путин подписал приказ о назначении Максима Решетникова на должность министра экономического развития РФ.

Напомним, официальный старт строительству комплекса АКМ в присутствии Максима Решетникова дан в марте 2018 года. С начала реализации проекта инвестиционные вложения составили более 54 млрд руб. (с НДС). В настоящее время объект готов более чем на 50%. Инвестиционный проект получил краевую поддержку. 15 февраля 2018 г. заключён трёхсторонний (с участием администрации г. Губаха) специнвестконтракт (СПИК) о строительстве промышленного комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина. Соглашение рассчитано на 10 лет. В целом за время действия СПИК налоговые отчисления компании вырастут на 1 млрд руб. 17 октября 2019 года подписано дополнительное соглашение к СПИК (2-й этап проекта), которым предусмотрено строительство второй установки по производству меламина и увеличение объёма инвестиций на 19,7 млрд. руб.(без НДС).

Армен Гарслян, председатель совета директоров ПАО «Метафракс»:

— Хочу отметить системную поддержку со стороны региональной власти. Профильный зампред правительства Алексей Чибисов назначен Максимом Решетниковым лично курировать реализацию инвестпроекта АКМ.

С учётом реализации второго этапа в целом по проекту планируется вложить не менее 77,8 млрд руб. и создать не менее 450 рабочих мест. По словам Армена Гарсляна, комплекс АКМ обеспечит поддержку территориям Кизеловского угольного бассейна на десятилетия вперёд, будет способствовать развитию инфраструктуры, гостиничного бизнеса, сферы общественного питания и других услуг.

По сообщению пресс-службы ПАО «Метафракс»