Наталья Тимофеева журналист Пермь посетит полпред Игорь Комаров Визит состоится в конце января Поделиться Поделиться Твитнуть

Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников в рамках заседания региональной Общественной палаты сообщил о визите в Пермь полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Про словам Сергея Половникова, визит готовится на следующей неделе. Полпред «погрузится в дела региона и обозначит задачи, поставленные президентом».

Напомним, 21 января губернатор Пермского края был назначен министром экономического развития РФ. До сих пор новый глава региона не назначен.