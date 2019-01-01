Мария Сыропятова Просроченность по зарплате в Прикамье за месяц выросла в 2,3 раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Просроченная задолженность по заработной плате в Пермском крае составляет 16,9 млн руб. Такие данные приводит Пермьстат на 1 января 2020 года. По состоянию на 1 декабря 2019 года просроченная задолженность по заработной плате составляла 7,4 млн руб. Задолженность сфорпмирована перед 248 сотрудниками.

Наибольшая доля задолженности и её рост приходятся на транспорт. На 1 декабря 2019 года предприятия этой сферы задолжали своим работникам 159 тыс. руб., а месяцем позднее — уже 13,3 млн руб.