Наталья Тимофеева журналист Дмитрий Красильников вновь стал председателем краевой Общественной палаты Поделиться Поделиться Твитнуть

Общественная палата Пермского края приступила к работе в новом составе. Первое заседание она провела 24 января. В повестке — выборы председателя и его заместителей. Председатель палаты проректор ПГНИУ Дмитрий Красильников по итогам голосования сохранил свой пост. Он был единственным кандидатом на должность. Его поддержали единогласно.

Первым заместителем единогласно выбран бывший председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов. Также заместителями избраны экс-депутат Законодательного собрания Владимир Алистратов и замдиректора Регионального института непрерывного образования ПГНИУ (РИНО ПГНИУ) Михаил Мухин.

В новом, пятом созыве Общественной палаты 36 членов. В этом составе они проработают до 2022 года.

Напомним, Общественная палата осуществляет взаимодействие граждан с органами власти и контроль за деятельностью чиновников.















