Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 24 по 31 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Предстоящий уик-энд и следующая неделя будут весьма занятными. В Перми открывается множество интересных выставок, пройдут концерты и показы кино, а также фестиваль фламенко и научно-популярная лекция. Главными событиями предстоящих дней станут премьера драматического спектакля «Маленькие трагедии. Часть вторая» и юбилейные концерты хора «Млада».

Академический хор «Млада» отмечает тридцатилетие, и, по традиции, устраивает большие концерты в Татьянин день и накануне.

В программе «Мировые хиты» (6+) все произведения будут исполнены в оригинальных хоровых аранжировках, созданных специально для «Млады».

Большая часть произведений прозвучат a capella, без сопровождения, ведь пермский хор мастерски владеет разностилевыми техниками исполнения. Зрители услышат знаменитое «Болеро» Мариса Равеля, «Адажио Альбинони» Ремо Джадзотто, Shape of my heart Стинга и много других музыкальных хитов.

Сюрпризом для зрителей станет новая коллекция костюмов от пермского дизайнера Ольги Величко, победителя международного конкурса «Экзерсис». В этот раз артисты «Млады» продемонстрируют костюмы в стиле городского спорт-шика.

ДК им. Солдатова, 24 и 25 января, 19:00

«Маленькие трагедии. Часть вторая» (18+) включают в себя две пушкинские пьесы — «Каменный гость» (режиссёр Борис Мильграм) и «Пир во время чумы» (режиссёр Марк Букин). «Каменный гость» Бориса Мильграма — история про то, как человек, ослепленный страстью и амбициями, бросает вызов божественной силе — смерти. Это не история про героя-любовника и вечного обольстителя. Не случайно в версии Бориса Мильграма Дон Гуана играет не юноша, а довольно мужчина в возрасте — Михаил Чуднов. «Пир во время чумы» — последняя пьеса из цикла «Маленькие трагедии» — ставилась не однажды, но обычно режиссёры делали акцент на пире, сценах празднования и веселья. Марк Букин обратит внимание зрителей на другое — на Чуму, то есть на саму Смерть. По задумке режиссёра, основными инструментами взаимодействия с публикой станут звук и темнота. Зритель «Пира во время чумы» будет лишён привычной «картинки»: значительная часть действия будет происходить в темноте. Поклонники театрального искусства смогут прикоснулся к необычному иммерсивному формату, остающемуся на территории драматического искусства.

Театр «Сцена-Молот», 30, 31 января, 20:00

Ещё одно важное театральное событие — премьера спектакля «Море» (16+) по пьесе норвежца Йона Фоссе. Камерный театр «Новая драма» впервые в России ставит пьесу популярнейшего европейского автора в специально сделанном первом русском переводе. Учитывая небольшое количество переводов произведений Фоссе и заинтересованность его творчеством в России (издание новых переводов и фестиваль русских постановок пьес Фоссе проводились пару лет назад московским Электротеатром «Станиславский») и несомненную принадлежность автора к классике театра будущего, «Море» заполняет пустующую ныне в России нишу новейшего драматического театра.

В спектакле представлено вечное возвращение людей к вопросу об основных жизненных ценностях. По дороге в смерть шесть человек сталкиваются друг с другом, узнавая во встречных родных или возлюбленных, а может, пребывая в иллюзиях — остатках воспоминаний о прожитом. Там, где каждый умирает в одиночку, им необходимо сделать выбор: что лучше — свобода от человеческого или человеческие привязанности?

Дворец творчества юных, 31 января, 19:00

Американский певец Чарльз Тёрнер и джазовое трио французского пианиста Седрика Онрю подготовили специальную программу — посвящение величайшему джазмену ХХ века Nat King Cole (6+). В программе — красивейшие мелодии прошлого века: Smile, Nature boy, Mona Lisa, For sentimental reasons и многое другое.

Органный концертный зал, 20 января, 19:00

В Перми пройдёт научно-популярная лекция «Теория струн как вдохновение: что делать миру в ближайшие 10 лет» (16+). Лекцию проведёт основатель онлайн-биржи OANDA и криптобиржи Lykke, профессор Цюрихского университета Ричард Олсен.

Центр городской культуры, 31 января, 19:00

Лейтмотив и главный вопрос выставки «Свет будущего» (0+) — от чего зависит наше будущее? Без сомнения, его будут создавать те, кого мы сейчас видим детьми и подростками. Яркие запоминающиеся образы и искренние детские лица иллюстрируют формирование первых жизненных ориентиров, важных человеческих ценностей и мировоззрения следующих поколений.

Галерея «Дом Боне», с 24 января

«Анималистика» (0+) Ольги Пешковой — это более 30 авторских работ, большинство из которых ранее не экспонировались: портреты диких и домашних животных, а также птиц, выполненные в технике акварели. Зритель увидит как наброски — «живой» поисковый материал к работам, так и натурные изображения животных после посещений пермского зоопарка. Важной частью экспозиции станут эскизы книжных иллюстраций, например, к книге Roald Amundsen’s Sled Dogs («Ездовые собаки Амундсена»). Как рассказала Ольга, выполнить иллюстрации к книге ей предложила автор — канадская писательница Mary R. Tahan, которая написала ей в фейсбуке и призналась, что давно следит за её творчеством.

Пермская арт-резиденция, до 23 февраля

В Горьковке открывается выставка работ учащихся и преподавателей Детской художественной школы им. Е. Н. Широкова «Учитель — ученик» (0+). Пейзажи, портреты, жанровые композиции, натюрморты выполнены в разных техниках: масляная живопись, акварель, пастель, гуашь, сангина. Кроме академических работ в экспозиции можно увидеть виртуозные по исполнению и сложные по технике батики Эльвиры Нерловой.

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 29 февраля

Здесь же состоится концерт учащихся вокальных курсов в библиотеке им. Горького (12+). Слушатели курсов продемонстрируют певческие навыки, приобретенные за время обучения на уроках вокала. Уроки вокала начались при отделе музыкально-нотных изданий и звукозаписей (ОМНИЗ) ещё 1 октября 2018 года в Международный день музыки. С тех пор их ведет по субботам преподаватель академического вокала и концертирующая певица Татьяна Виноходова. Она рассказывает о некоторых секретах пения, учит правильно пользоваться резонаторами голоса, помогает сформировать красивый тембр и т. д

Пермская краевая библиотека им. Горького, 25 января, 12:30

В Перми пройдет четвертый всероссийский фестиваль фламенко Flamenco weekend (6+). На фестивале будет работать ярмарка товаров для фламенко, барахолка, а педагоги испанского языка и фламенко проведут различные мастер-классы. В рамках фестиваля 25 января состоится большой концерт Fiesta Grande, который соберет более 100 танцоров фламенко всех возрастов из разных городов России.

В этот же день, 25 января, в 21:00 зрители увидят перформанс «Жизнь с Пикассо», созданный по мотивам книги «Моя жизнь с Пикассо» Франсуазы Жило. Музыка — специальный московский гость фестиваля Алексей Стародубцев (гитара, рояль). Хореографы и исполнители: Алёна Трунова, танцовщица фламенко, организатор фестиваля Flamenco weekend, и Владимир Кирьянов, артист «Балета Евгения Панфилова».

Частная филармония «Триумф», 24 — 26 января

Пермская синематека в рамках проекта «Студенческий билет» приглашает студентов вузов и колледжей на просмотр и краткое обсуждение фильмов о молодых современных людях. Зрители увидят фильмы «Граффити» (16+) Игоря Апасяна, «Русалку» (18+) Анны Меликян, «Последний уик-энд» (16+) Павла Санаева и «Питер ФМ» (12+) Оксаны Бычковой.

Киноцентр «Премьер», 25 января, с 12:00

Сезон «Большого балета в кино» продолжит «Жизель» (12+) — главный балет эпохи романтизма, одна из самых знаменитых и красивых балетных историй о любви. Наивный и мистический сюжет из XIX века о крестьянке, любившей танцевать, пережил века и продолжает волновать зрителей и в веке XXI. Но 200 лет для спектакля — срок огромный, многое потерялось и забылось со временем. А хочется же знать, каким он был, когда его сочинили! Машину времени, конечно, пока еще не изобрели. Но попытка найти и восстановить детали, которые случайно или намеренно потерялись, все равно безумно интересна! Именно это и попытался сделать Алексей Ратманский. В спектакле принимают участие артисты, танцевавшие премьеру редакции Ратманского. Жизелью будет Ольга Смирнова, Альбертом — Артемий Беляков, Миртой — Ангелина Влашинец.

Кинотеатр «Кристалл», 26 января, 20:00